Meksika'da deniz piyadelerine saldırı

MEKSİKO (AA) - Meksika'da, devriye gezen deniz piyadelerine akaryakıt hırsızı olduğu sanılan silahlı kişiler tarafından açılan ateş sonucu 1 deniz piyadesi öldü, 3'ü de yaralandı.
Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Puebla eyaletinde devlete ait petrol boru hattı çevresinde devriye gezen deniz piyadelerinin silahlı kişiler tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.
Saldırıda, deniz piyadelerinden 1'inin yaşamını yitirdiği, 3'ünün yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralı askerlerin hayati riskinin bulunmadığı aktarıldı.
Açıklamada, "akaryakıt hırsızı çetelerin Deniz Kuvvetleri personeline yönelik saldırganlıklarını arttırdığına" dikkat çekildi.
Hükümet tarafından bu yılın başında yapılan açıklamada, 2018'de petrol boru hatları üzerine yerleştirilmiş toplam 14 bin 894 yasa dışı vana tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 121'inin Hidalgo eyaletinde bulunduğu belirtilmişti.
Meksika'da devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan akaryakıt hırsızlığının maliyetinin yılda 3 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.
Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, devlete ait boru hatları ile akaryakıt depolarından yapılan hırsızlıkla mücadele etme sözü vermişti. Obrador, suç şebekelerinin kaçak vanalar yerleştirdikleri boru hatları üzerinde depolar kurduğunu ifade etmişti.
Akaryakıt hırsızlarıyla mücadele için bazı boru hatlarının kapatılması talimatı veren Obrador, "Bakalım ilk önce kim yorulacak, yakıt hırsızları mı, biz mi?" diyerek bu duruma daha fazla göz yumulmayacağını vurgulamıştı.
Ülkede akaryakıt hırsızlığı nedeniyle bazı boru hatlarının hizmete kapatılması akaryakıt krizine yol açmış, akaryakıt dağıtımı geçici olarak tankerlerle yapılmış, gecikmeler dolayısıyla benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluşmuştu.
Diğer yandan, başkent Meksiko'nun 100 kilometre kuzeyindeki Tlahuelilpan kasabası yakınlarında 18 Ocak'ta meydana gelen patlamada halk, yasa dışı delindiği öne sürülen boru hattından sızan akaryakıtı bidonlara doldurmak için çevrede toplanmıştı. Patlamada, 68 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti. Hidalgo eyaleti yetkilileri, patlamanın ardından geçen iki hafta içinde hastanelerde tedavi gören toplam 81 kişiden 58'inin yaşamını yitirdiğini ve ölenlerin sayısının 126'ya çıktığını açıklamıştı.
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