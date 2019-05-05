Meksika'da deniz piyadelerine saldırı

MEKSİKO (AA) - Meksika'da, devriye gezen deniz piyadelerine akaryakıt hırsızı olduğu sanılan silahlı kişiler tarafından açılan ateş sonucu 1 deniz piyadesi öldü, 3'ü de yaralandı.

Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Puebla eyaletinde devlete ait petrol boru hattı çevresinde devriye gezen deniz piyadelerinin silahlı kişiler tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.

Saldırıda, deniz piyadelerinden 1'inin yaşamını yitirdiği, 3'ünün yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralı askerlerin hayati riskinin bulunmadığı aktarıldı.

Açıklamada, "akaryakıt hırsızı çetelerin Deniz Kuvvetleri personeline yönelik saldırganlıklarını arttırdığına" dikkat çekildi.

Hükümet tarafından bu yılın başında yapılan açıklamada, 2018'de petrol boru hatları üzerine yerleştirilmiş toplam 14 bin 894 yasa dışı vana tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 121'inin Hidalgo eyaletinde bulunduğu belirtilmişti.

Meksika'da devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan akaryakıt hırsızlığının maliyetinin yılda 3 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.