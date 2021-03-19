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  4. Meksika’da devam eden orman yangınları 7 bin hektarlık alanı küle çevirdi

Meksika’da devam eden orman yangınları 7 bin hektarlık alanı küle çevirdi

19.03.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da Coahuila ve Nuevo Leon eyaletleri arasındaki ormanlık alanda günlerdir devam eden yangınlarda şu ana kadar 7 bin hektarlık alan küle döndü.Meksika’nın kuzeyindeki Coahuila ve Nuevo Leon eyaletleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülemiyor.

Meksika’da Coahuila ve Nuevo Leon eyaletleri arasındaki ormanlık alanda günlerdir devam eden yangınlarda şu ana kadar 7 bin hektarlık alan küle döndü.
Meksika’nın kuzeyindeki Coahuila ve Nuevo Leon eyaletleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülemiyor. Coahuila eyalet hükümeti, yangına turistler için kiralanan bungalovların bulunduğu turizm bölgesi olan Arteaga’da mangal ateşinin tamamen söndürülmemesinin neden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
Nuevo Leon Sivil Savunma Kurumu yangının kontrol altına alınmasının 1 ayı bulabileceğini belirtildi. Nuevo Leon Eyalet Valisi Jaime Rodriguez, "Yangında 80’den fazla ev zarar gördü. Alevler San Jose de las Boquillas bölgesini etkilemeye devam ediyor. Bu nedenle etkilenen bölge sakinini geçici barınaklara yerleştirdik” dedi.
Coahuila eyalet hükümeti ve orduya ait 5 hava ekibi ile Nuevo Leon’dan 3 helikopterin çalışmalarda katıldığı çalışmalarda 643 kişinin görev aldığı belirtildi.
Şu ana kadar 7 bin hektarlık alanın küle döndüğü bildirilirken, Coahuila yerel yetkilileri bitki örtüsünün geri kazanılmasının 50 yıla kadar sürebileceğini vurguladı.

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