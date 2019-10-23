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Meksika'da doktorlara "vicdani ret" hakkına tepki geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 00:01 | Son Güncelleme

Nuevo Leon eyaletinin doktorlara vicdani red hakkı tanıyan yasayı kabul etmesine insan hakları örgütlerinden tepki geldi

MEKSİKO (AA) - Meksika'da Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu, ülkede ikinci bir eyalette daha doktorlara dini ve etik gerekçelerle tıbbi müdahale yapmama hakkı tanıyan tasarıyı kabul etmesine tepki gösterdi.

Komiteden yapılan açıklamada, yasanın "toplumdaki belli kesimleri mağdur ederek temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakacağı" gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğu ifade edildi.

Morelas eyaletince ağustosta kabul edilen ve doktorlara hastalarına müdahale etmeme hakkı tanıyan vicdani ret yasasına karşı çıkan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, kararın iptali için yüksek mahkemeye başvurmuştu.

Nuevo Leon eyaleti, 15 Ekim'de kabul ettiği yasayla ülkedeki doktorlara "vicdani ret" hakkı tanıyan tasarıyı onaylayan ikinci eyalet olmuştu.

Yasa, doktorlara hayati tehlike durumları haricinde hastaları kabul etmeme hakkı tanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika Vicdani ret

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