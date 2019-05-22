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Meksika'da el konulan lüks mallar yoksullar için satılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 09:50 | Son Güncelleme

Meksika'da el konulan lüks mallar yoksullar için satılacak

MEKSİKO (AA) - Meksika'da, devletin el koyduğu lüks araçların ve malların yoksullara yardım amaçlı açık artırmayla satılacağı bildirildi.

Yetkililer, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un, 1 Aralık'ta göreve geldikten sonra taşınmayıp kültür merkezine dönüştürdüğü devlet başkanlığı konutu Los Pinos'ta pazar günü düzenlenecek açık artırmada, çoğunluğu suçlulara ait lüks araç ve malların satılacağını belirtti.

Hükümetin kurduğu "Çalınan Malları Halka İade Etme Enstitüsü" tarafından düzenlenecek açık artırmadaki satışlardan elde edilecek gelirlerin, Oaxaca eyaletindeki iki yoksul bölge halkına bağışlanacağını ifade eden yetkililer, ceza veya vergi davalarında el konulan lüks malların ve gayrimenkullerin açık artırmayla satışının devam edeceği bilgisini paylaştı.

Lopez Obrador, şubat ayı sonunda, eski devlet başkanları tarafından kullanılan kurşun geçirmez lüks makam araçlarının çoğunun açık artırmayla satıldığını belirtmişti.

Resmi araç satışlarından yaklaşık 3,25 milyon dolar sağlandığını ifade eden Lopez Obrador, bu miktarın sosyal projeler için kullanılacağını vurgulamıştı.

Lopez Obrador, başka açık artırmalar da yapılacağını, zira geriye birçok araç kaldığını belirterek, helikopter ve uçakların da satılacağını kaydetmişti.

Göreve başlamasının ardından Lopez Obrador, devlet başkanlığı uçağını satışa çıkarmıştı. Yetkililer, bu uçağın yanı sıra hükümetin çok sayıda uçak ve helikopterinin de satılacağını duyurmuştu.

Göreve geldikten sonra kendi maaşını düşüreceğini açıklayan Obrador, ayda 108 bin peso (5 bin 707 dolar) maaş alacağını ve hiçbir hükümet yetkilisinin, 6 yıllık görev süresi boyunca devlet başkanından fazla kazanamayacağını ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
lüks araç Meksika

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