Meksika'da el konulan lüks mallar yoksullar için satılacak

MEKSİKO (AA) - Meksika'da, devletin el koyduğu lüks araçların ve malların yoksullara yardım amaçlı açık artırmayla satılacağı bildirildi.

Yetkililer, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un, 1 Aralık'ta göreve geldikten sonra taşınmayıp kültür merkezine dönüştürdüğü devlet başkanlığı konutu Los Pinos'ta pazar günü düzenlenecek açık artırmada, çoğunluğu suçlulara ait lüks araç ve malların satılacağını belirtti.

Hükümetin kurduğu "Çalınan Malları Halka İade Etme Enstitüsü" tarafından düzenlenecek açık artırmadaki satışlardan elde edilecek gelirlerin, Oaxaca eyaletindeki iki yoksul bölge halkına bağışlanacağını ifade eden yetkililer, ceza veya vergi davalarında el konulan lüks malların ve gayrimenkullerin açık artırmayla satışının devam edeceği bilgisini paylaştı.

Lopez Obrador, şubat ayı sonunda, eski devlet başkanları tarafından kullanılan kurşun geçirmez lüks makam araçlarının çoğunun açık artırmayla satıldığını belirtmişti.

Resmi araç satışlarından yaklaşık 3,25 milyon dolar sağlandığını ifade eden Lopez Obrador, bu miktarın sosyal projeler için kullanılacağını vurgulamıştı.