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Meksika’da engelliler podyuma çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 17:10 | Son Güncelleme

Meksika’da engellerin sınır oluşturmadığı mesajını vermek isteyen engelliler podyuma çıktı.Meksika’da “Engellerimiz bizi kısıtlamıyor” mesajıyla engellilerin modellik yaptığı bir defile düzenlendi.

Meksika’da engellerin sınır oluşturmadığı mesajını vermek isteyen engelliler podyuma çıktı.
Meksika’da “Engellerimiz bizi kısıtlamıyor” mesajıyla engellilerin modellik yaptığı bir defile düzenlendi. Defilenin amacı ise engellilerin toplumda daha çok kabul görmesinin önemine vurgu yapmak. Farklı olanlar ve engelleri bulunanların modellik yaptığı defilede, modeller Londra Moda Haftası’nda yer alan ilk Down sendromlu Guatemalalı moda tasarımcısı Isabella Springmuhl’un kıyafetlerini de giydi. Güzellik anlayışının kırılmasının hedeflendiği defilede Springmuhl tasarladığı kıyafetlerle çeşitliliğin ve farklılığın önemi vurgulandı.

Meksika’da engelliler podyuma çıktı

Meksika’da engelliler podyuma çıktı

Meksika’da engelliler podyuma çıktı

Meksika’da engelliler podyuma çıktı

Meksika’da engelliler podyuma çıktı

Meksika’da engelliler podyuma çıktı

Meksika’da engelliler podyuma çıktı

Meksika’da engelliler podyuma çıktı

Meksika’da engelliler podyuma çıktı

Meksika’da engelliler podyuma çıktı

Meksika’da engelliler podyuma çıktı

Meksika’da engelliler podyuma çıktı

Meksika’da engelliler podyuma çıktı
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