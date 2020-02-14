Meksika'da erkek arkadaşının derisini yüzüp cesedini parçaladığı kadının fotoğrafının yayımlanması infiale neden oldu

Meksika'nın başkenti Mexico City'de 25 yaşındaki bir kadın birlikte yaşadığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kadının derisinin yüzülerek cesedinin parçalanması ve bazı gazetelerin iç organları çıkarılan cesedin fotoğrafını yayımlaması infilale neden oldu.

Ülkede bugün ve yarın protesto eylemlerinin düzenlenmesi bekleniyor. İnsan hakları grupları, kadın cinayetlerinde davaların çoğunun çözülemediğini ve faillerin cezasız kaldığını söylüyor.

Meksikalı yetkililere göre, polis Pazar günü Ingrid Escamilla'nın cesedini evinde buldu. Escamilla'nın 46 yaşındaki erkek arkadaşı Eric Francisco Robledo, olay yerinde gözaltına alındı.

Polis aracına bindirilirken vücudu kan lekeleriyle kaplı olan Robledo, şiddetli bir kavga sonrasında kız arkadaşının kendisini bıçakla öldürmeye çalıştığını, öldürdükten sonra yakalanmamak için cesedi parçalamak istediğini söyledi.

Robledo'nun eski eşinin daha önce aile içi şiddet nedeniyle polise iki kez şikayette bulunduğu belirtiliyor.

'Nefretin bu boyutlara varabilmesi dehşet verici'

Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, savcılığın zanlı için en yüksek cezayı talep edeceğini söyledi.