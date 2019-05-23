Meksika'da eski petrol şirketi yöneticisi kamu görevinden men edildi

MEKSİKO (AA) - Latin Amerika ülkesi Meksika'da devlete ait petrol şirketi Pemex'in eski Üst Yöneticisi Emilio Lozoya'nın, Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht etrafında gelişen rüşvet skandalında rolü olduğu gerekçesiyle 10 yıl süreyle kamu görevinden men edildiği iddia edildi.
Maliye Bakanlığının mali suçları araştırma biriminin başındaki Santiago Nieto, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sayıştayın yaptığı incelemeler sonunda Obebrecht'ten rüşvet aldığına dair güçlü kanıtlar olan Lozoya'yı 10 yıl kamu görevinden men etme kararı verdiğini duyurdu.
Kararın yolsuzluk ve rüşvetle mücadelede önemli bir adım olduğunu vurgulayan Nieto, kararın Odebrecht yöneticilerinin verdiği yeni ifadeler ışığında yapılan soruşturma sonucu alındığını ifade etti.
Öte yandan Sayıştay, eski bir Pemex yöneticisi hakkında, kendi adına açtığı iki banka hesabına ilişkin soruşturmacıları bilgilendirmediği gerekçesiyle 10 yıl kamu görevinden men kararı verildiğini doğrularken, söz konusu yöneticinin Lozoya olduğunu doğrulamadı.
Meksika'da Başsavcı Alejandro Gertz Manero bu ay başında yaptığı açıklamada, Odebrecht vakasında yeni deliler ortaya çıktığını, bu deliller üzerine yapılan soruşturmalarda 2 ay içinde yeni suçlamalar ortaya çıkabileceğini bildirmişti.
Latin Amerika'daki Odebrecht soruşturmaları, şirket yöneticilerinin ABD'de görülen bir davada Adalet Bakanlığı ile vardıkları adli uzlaşma anlaşması kapsamında 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere rüşvet verdiklerini itiraf etmeleriyle başlamıştı.
Odebrecht yöneticileri itiraflar kapsamında, petro-kimya şirketi Braskem'in Meksika petrol şirketi Pemex'ten ihale almak için 2010-2014 yıllarında şirket yöneticilerine 10,5 milyon dolar rüşvet verdiğini kabul etmişti.
Bu ülkelerden Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela, kendi ülkelerinde şirketin faaliyetlerine ilişkin yolsuzluk soruşturmaları açmıştı.
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