Meksika'da eski petrol şirketi yöneticisi kamu görevinden men edildi

MEKSİKO (AA) - Latin Amerika ülkesi Meksika'da devlete ait petrol şirketi Pemex'in eski Üst Yöneticisi Emilio Lozoya'nın, Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht etrafında gelişen rüşvet skandalında rolü olduğu gerekçesiyle 10 yıl süreyle kamu görevinden men edildiği iddia edildi.

Maliye Bakanlığının mali suçları araştırma biriminin başındaki Santiago Nieto, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sayıştayın yaptığı incelemeler sonunda Obebrecht'ten rüşvet aldığına dair güçlü kanıtlar olan Lozoya'yı 10 yıl kamu görevinden men etme kararı verdiğini duyurdu.

Kararın yolsuzluk ve rüşvetle mücadelede önemli bir adım olduğunu vurgulayan Nieto, kararın Odebrecht yöneticilerinin verdiği yeni ifadeler ışığında yapılan soruşturma sonucu alındığını ifade etti.

Öte yandan Sayıştay, eski bir Pemex yöneticisi hakkında, kendi adına açtığı iki banka hesabına ilişkin soruşturmacıları bilgilendirmediği gerekçesiyle 10 yıl kamu görevinden men kararı verildiğini doğrularken, söz konusu yöneticinin Lozoya olduğunu doğrulamadı.