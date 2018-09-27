Meksika'da eski valiye 9 yıl hapis

MEKSİKO (AA) - Meksika'da Veracruz eyaletinin eski Valisi Javier Duarte'nin, hakkındaki organize suç ve kara para aklama suçlamalarını kabul ettiği bildirildi.
Savcılık, hakkındaki organize suç ve kara para aklama suçlamalarını kabul eden eski valinin, itiraf pazarlığı çerçevesinde 9 yıl hapse mahkum edildiğini ve 41 mal varlığına el konulduğunu açıkladı.
Duarte'nin tazminat ödemek zorunda olmayacağı ve üç yıla kadar şartlı tahliye başvurusunda bulunabileceği kaydedildi.
Zimmetine para geçirmekle suçlanan Duarte hakkındaki davayla ilgili Federal Savcı Felipe de Jesus Munoz, "Bu tür durumlarda asla tatmin olmadık. Kanunlar ne diyorsa ona uymalıyız." dedi.
Munoz, eski savcının halihazırda hapiste geçirdiği 1,5 yılın cezadan düşüleceğini ve Duarte'nin cezasının yarısı olan 4,5 yılı doldurmasının ardından şartlı tahliye başvusurunda bulunabileceğini belirtti.
Duarte'nin el konulan mülklerinin değerinin "çok önemli" olduğuna işaret eden Munoz, bunların neredeyse tazminat karşılığı olduğunu söyledi.
Meksika'da yolsuzlukla suçlanan Duarte geçen yıl nisan ayında Guatemala'da gözaltına alınmıştı.
Guatemala'da mahkeme, geçen yıl temmuz ayında, yolsuzluk ve organize suçlar kapsamında hakkında Meksika'da yakalama kararı bulunan Duarte'nin ülkesine iade edilmesine karar vermişti.
Kurumsal Devrimci Partisine üye Duarte, Eylül 2016'da partisinden atılmıştı. Başsavcılık Ofisi aynı yılın kasım ayında, hakkındaki suçlamalar üzerine istifa etmesinin ardından ortadan kaybolan Duarte'nin bulunması için hükümetin 730 bin dolar ödül koyduğunu ilan etmişti.
Meksika polisi Aralık 2016'da, Duarte'nin lüks çiftliğinde arama yapmış, ünlü İspanyol ve Meksikalı ressamlara ait olduğu sanılan 17 tablo ile Meksika Bağımsızlık Bildirgesi gibi tarihi belgelerin kopyalarını da ele geçirmişti.
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