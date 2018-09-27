Meksika'da eski valiye 9 yıl hapis

MEKSİKO (AA) - Meksika'da Veracruz eyaletinin eski Valisi Javier Duarte'nin, hakkındaki organize suç ve kara para aklama suçlamalarını kabul ettiği bildirildi.

Savcılık, hakkındaki organize suç ve kara para aklama suçlamalarını kabul eden eski valinin, itiraf pazarlığı çerçevesinde 9 yıl hapse mahkum edildiğini ve 41 mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

Duarte'nin tazminat ödemek zorunda olmayacağı ve üç yıla kadar şartlı tahliye başvurusunda bulunabileceği kaydedildi.

Zimmetine para geçirmekle suçlanan Duarte hakkındaki davayla ilgili Federal Savcı Felipe de Jesus Munoz, "Bu tür durumlarda asla tatmin olmadık. Kanunlar ne diyorsa ona uymalıyız." dedi.

Munoz, eski savcının halihazırda hapiste geçirdiği 1,5 yılın cezadan düşüleceğini ve Duarte'nin cezasının yarısı olan 4,5 yılı doldurmasının ardından şartlı tahliye başvusurunda bulunabileceğini belirtti.

Duarte'nin el konulan mülklerinin değerinin "çok önemli" olduğuna işaret eden Munoz, bunların neredeyse tazminat karşılığı olduğunu söyledi.