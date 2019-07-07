Meksika'da federal polislerle hükümet yetkilileri arasında görüşmeler sürüyor

MEKSİKO (AA) - Meksika'da, suçla mücadelede etkinlik için kurulan Ulusal Muhafız Teşkilatına federal emniyet güçlerinden personel aktarılması planına karşı çıkan polislerle hükümet yetkilileri arasında görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Ricardo Mejia, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador liderliğindeki hükümetin yeni kurulan Ulusal Muhafız Teşkilatına kendi kadrolarından personel ataması planına karşı 4 gündür protestolarını sürdüren polislerin özlük hakkına ilişkin taleplerinin yerine getirileceğini belirtti. Polislerin zorla Ulusal Muhafızlar kadrosuna geçirilmeyeceğinin altını çizen Mejia, federal polislerin, Ulusal Muhafızlar Teşkilatına geçmelerinin özlük ve sosyal haklarına zarar vereceği iddiasının da yanlış olduğunu ifade etti. Mejia, Ulusal Muhafız Teşkilatına geçmek istemeyen polislerin sahip oldukları haklarını koruyarak Ulusal Göç Enstitüsü gibi farklı devlet kurumlarında görev alabileceklerini kaydetti. Polislerle hükümet yetkilileri arasında görüşmeler devam ediyor.

Başkent Meksiko'daki emniyet merkezinde toplanan yüzlerce polis, yeni yapılanmaya karşı çarşamba günü başlattıkları protesto eylemini sürdürüyor. Devlet Başkanı Obrador, daha önce yaptığı açıklamada, sadece gönüllü polislerin Ulusal Muhafız Teşkilatına alınacağını ve maaşlarında değişiklik olmayacağını söylemiş fakat yeni teşkilata katılmak istemeyen polislere ne olacağıyla alakalı açıklama yapmamıştı. - Obrador'un suçla mücadelede Ulusal Muhafızları kullanma projesi Devlet Başkanı Obrador, seçim kampanyası sırasında sürekli ordunun yeniden yapılandırılmasının Meksika'yı daha güvenli hale getirmek için şart olduğu görüşünü dile getirmiş, 2019 yılı içerisinde 50 bin ilave ulusal muhafız istihdam edileceğini söylemişti. Obrador, askeri bir örgütlenme olan Ulusal Muhafız birliklerini asayiş olaylarında görevlendirme ve bunları ayrı bir teşkilat halinde yapılandırma kararı almıştı. Ulusal Muhafız Teşkilatı daha sonra Kamu Güvenliği Bakanına bağlanmış ve başına Meksika ordusunda görevli Tuğgeneral Luis Rodriguez Bucio getirilmişti.