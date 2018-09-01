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Meksika'da fidye için tutulan 39 Kübalı kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 16:58 | Son Güncelleme

Meksika'da fidye için tutulan 39 Kübalı kurtarıldı

MEKSİKO (AA) - Meksikalı yetkililer, Cancun kentinde 4 Kübalı tarafından fidye için tutulan 39 Kübalı göçmenin kurtarıldığını belirtti.

Savcı Jorge Nader Kuri, polisin aldığı ihbar üzerine, fidye için alıkonulan 39 Kübalı göçmenin tutulduğu eve baskın düzenlendiğini belirtildi.

Yetkililer, güvenlik güçleri ve savcıların, baskın düzenlenen eve yaklaştığı sırada yardım isteyen rehinelerin sesini duyduğunu aktardı.

Kurtarılan Kübalılara ne olduğuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, göçmenlerin ülkelerine gönderilebileceği sanılıyor.

Meksika'da suçlular genellikle göçmenleri kaçırıp, serbest bırakma karşılığında ailelerinden fidye istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
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