Meksika'da gazetecinin koruması ile silahlı kişiler arasında çatışma

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın önde gelen gazetecilerinden Hector de Mauleon'un korumasının gazetecinin arabasına yaklaşan silahlı üç kişiyle girdiği çatışmada saldırganlardan birinin öldüğü, birinin yaralandığı, diğerinin de kaçtığı bildirildi.

"El Universal" gazetesi, organize suçla ilgili eleştirel yazılarıyla bilinen de Mauleon'un, başkent Meksiko'nun Condesa Mahallesi'nde bir restoranda yemek yediği esnada, silahlı üç kişinin gazetecinin arabasına yaklaştığını ve arabada bekleyen silahlı korumasının bu kişilere karşı koyduğunu kaydetti.

Haberde, olayda, koruma ile silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada saldırganlardan birinin öldüğü, diğerinin yaralandığı, birinin de kaçtığı belirtildi.

Savcılık ofisi, koruma ile silahlı kişiler arasında karşılıklı ateş açıldığını doğruladı ve yaralı saldırganın polis nezaretinde hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Çatışma sırasında gazetecinin yara almadığının altı çizildi.

Olayda, gazeteci de Mauleon'un mu hedef alındığı yoksa bunun bir araba hırsızlığı girişimi mi olduğu henüz netlik kazanmadı.

Diğer yandan, de Mauleon'un, aldığı tehditler üzerine emekli bir askeri koruması olarak tuttuğu kaydedildi.

Meksika'da 2000'den Şubat 2019'a kadar cinayete kurban giden gazeteci sayısı 144'e yükselmişti.

Ülkede 21 medya çalışanının da 2005'ten bu yana kayıp olduğu ifade ediliyor.

