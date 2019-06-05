HABER

Meksika'da göçmen konvoyuna engelleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 22:50 | Son Güncelleme

Orta Amerikalı göçmenlerin oluşturduğu bin kişilik konvoyun ilerleyişi, güvenlik güçleri tarafından engellendi

METAPA (AA) - Meksika'da güvenlik güçleri, Orta Amerikalı göçmenlerden oluşan bin kişilik konvoyun ABD sınırına doğru ilerlemesini engelledi.

Federal polis, gümrük muhafızları ve askerlerden oluşan 200 kişilik güvenlik gücü, Guatemala sınırındaki Ciudad Hidalgo kentinden hareket eden konvoyu Tapachula şehrine 18 kilometre kala otoyolda durdurdu.

Güvenlik güçleri göçmenleri otobüslere bindirerek, Tapachula şehrindeki kayıt ve barınma merkezlerine sevk etti.

Meksika, 2018 ve bu yılın başındaki gibi büyük çaplı göçmen konvoylarının oluşmasını önlemek üzere toplu halde ABD sınırına hareket eden göçmen gruplarını engelliyor.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında, göçmen akışını kontrol etmeyi amaçlayan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç müracaatında bulunan 3'üncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar Meksika'daki göçmen merkezlerinde tutulması öngörülmüştü.

Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Aralık 2018'den itibaren çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden olmak üzere toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini bildirmişti.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Gençler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltıGençler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı
Soylu: 23 Haziran'ı bir ideolojik kavgaya doğru götüreceklerSoylu: 23 Haziran'ı bir ideolojik kavgaya doğru götürecekler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göçmen konvoyu Meksika

En Çok Okunan Haberler

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

İşte Merih Demiral'ın yeni takımı

İşte Merih Demiral'ın yeni takımı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Adaşıyla karşılaşınca esprileri art arda sıraladı

Adaşıyla karşılaşınca esprileri art arda sıraladı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gençler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı

Gençler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı

PKK'dan hain saldırı! 2 asker yaralandı

PKK'dan hain saldırı! 2 asker yaralandı

3 gazeteci ölümden dönmüştü! O kaptan tutuklandı

3 gazeteci ölümden dönmüştü! O kaptan tutuklandı

Bursa'da bir genç ara gazı vermedi diye arkadaşını bıçakladı

Akılalmaz olay! Bıçaklama sebebi pes dedirtti

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Evini bastığı çifti pompalı tüfekle vurdu

Pompalı tüfek dehşeti! Evini bastığı çifte kurşun yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.