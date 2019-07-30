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Meksika'da göçmen sayısı yüzde 39 azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 23:07 | Son Güncelleme

Meksika'da göçmen sayısı yüzde 39 azaldı

MEKSİKO (AA) - Meksika'da, çoğunluğu ABD'ye ulaşmak için Orta Amerika'dan ülkeye gelen göçmen sayısının mayıs ayından bu yana yüzde 39 azaldığı bildirildi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, mayısta 144 bin 278 olan ülkedeki çoğu Orta Amerikalı göçmen sayısının, temmuz ayında 87 bin 648'e gerilediğini belirtti.

Göçmen sayısındaki yüzde 39'luk düşüşün, Meksika'da göç yasalarının daha fazla uygulanmasının ve Orta Amerika'da iş imkanı sağlama adına yapılan yatırımlarının bir sonucu olduğunu belirten Ebrard, Meksika'nın, Orta Amerika kalkınma planına yönelik uluslararası bağışçıları çekmek için yakında konferans düzenleyeceğini aktardı.

Ebrard, ABD tarafından ülkeye geri gönderilen göçmenlerin hepsine barınma imkanı sağlanmayacağını kaydetti.

"Meksika'da Kal" programı çerçevesinde, ABD'ye yaptıkları iltica başvurusu sonuçlanana kadar ülkeye geri gönderilen göçmenlerden yarısından fazlasının barınak talep etmediğini vurgulayan Ebrard, pek çok göçmenin otellerde ya da evlerde oda kiraladığını belirtti.

Ebrard, Meksika'nın Ciudad Juarez'de göçmenler için hizmet merkezi açma sürecinde olduğunu da ifade etti.

- Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu, geçen yıl aralıkta Meksika topraklarında ilerleyerek, kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Aralık 2018'den bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini açıklamıştı.

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