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Meksika'da Göçmenleri Taşıyan Kamyon Devrildi Çok Sayıda Göçmen Öldü

08.03.2019 14:11 | Son Güncelleme

Meksika’nın Chiapas eyaletinde göçmenleri taşıyan bir kamyonun kaza yapması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da Göçmenleri Taşıyan Kamyon Devrildi Çok Sayıda Göçmen Öldü

Meksika’nın Chiapas eyaletinde göçmenleri taşıyan bir kamyonun kaza yapması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Chiapas Savcısı yaptığı açıklamada, aşırı yüklenmiş kamyonun yoldan çıkıp devrilmesi sonucu 29 kişinin de yaralandığını, yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığını ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Yerel medyaya açıklamada bulunan yetkililer, kamyonda yaşanan mekanik bir arıza sonucu, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve içerisinde 50’den fazla kişinin bulunduğu aracın kontrolden çıktığını söylediler.

El Salvador, Guetamala ve Honduras gibi ülkelerden binlerce göçmen Amerika’ya ulaşabilmek için tehlikeli yolculuklar yapıyorlar.

Ekim ayında ülkelerinden şiddet ve yoksulluktan kaçan yaklaşık 7 bin kişi konvoylar halinde Amerika’ya doğru yola çıkmışlardı. Bu kişiler Amerika sınırında uzun sürelerle bekletiliyorlar.

Chiapas eyaleti Orta Amerikalı göçmenlerin yoğun biçimde Meksika’ya giriş yaptıkları bir nokta olarak biliniyor.

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