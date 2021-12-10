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Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi, en az 53 kişi hayatını kaybetti

10.12.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'nın güneyinde göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu en az 53 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi, en az 53 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın güneyinde göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu en az 53 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Yetkililer, Chiapas eyaletinde devrilen kamyonda, Orta Amerika ülkelerinden geldiği belirtilen 100'den fazla göçmenin bulunduğunu açıkladı.

Kazadan paylaşılan fotoğraflarda birçok kişinin devrilen kamyonun etrafında hareketsiz yattığı görülüyor.

Chiapas sivil savunma örgütü adına Luis Manuel Garcia, en az 58 kişinin yaralandığı kazanın Meksika'da şimdiye kadarki en kötü kazalardan biri olduğunu aktardı.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu belirtilen kurbanların çoğunlukla Honduras ve Guatemala'dan göçmenler olduğu kaydedildi.

Kamyonun keskin bir viraja hızlı girdiği ve ana yoldaki yaya üst geçidine çarptığı aktarıldı.

Kazanın yaşandığı Chiapas, Guatemala ile komşu bir eyalet ve düzensiz göçmenlerin geçiş noktalarından birisi.

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Her yıl Orta Amerika ülkelerinden yüz binlerce göçmen, yoksulluk ve şiddetten kaçarak Meksika üzerinden ABD'ye kaçmaya çalışıyor.

Birçokları, insan kaçakçılarına para vererek kalabalık ve tehlikeli kamyon yolculuklarıyla göç rotasını tamamlamayı hedefliyor. Ancak ABD-Meksika sınır hattı, dünyanın en tehlikeli göç yolculuklarından birisi olarak kabul ediliyor.

Virajı alamayan kamyon yaya geçidine çarptı.

Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) göre, sadece bu yıl içinde en az 650 göçmen sınırı geçmeye çalışırken hayatını kaybetti. Bu, kayıtların tutulduğu yıllar arasında bir rekor.

IOM'a göre, raporlara geçmeyen çok daha fazla ölüm, göç rotasında gerçekleşiyor.

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, kazayı "acı veren bir olay" olarak tanımladı.

BBC'nin Meksika ve Orta Amerika Muhabiri Will Grant, geçtiğimiz aylarda benzer kazalar gerçekleştiğini hatırlattı ve göçmenlerin yasa dışı yolculuğunda daha birçok tehlikeden geçtiklerini dile getirdi.

Bunlar arasında, kalabalık kamyonlarda havasız kalmak ya da susuzluk da var.

Orta Amerika'dan göç edenler, ekonomik zorluklar, çetelerin yarattığı şiddet ortamı ya da iklim değişikliğiyle bağlantılı olağanüstü hava olayları nedeniyle bu zorlu yolculuğa çıkabiliyor.

BBC muhabiri Grant'a göre, bu faktörlerin çoğu zaman yan yana gelmesiyle, daha birçoklarının bu ölümcül yolculuğa çıkmaya devam edeceğini beklemek mümkün.

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