Meksika'da göstericiler bir kadının erkek arkadaşı tarafından öldürülmesini ve parçalanmış ceset fotoğraflarının yayımlanmasını protesto etti

Resmi rakamlara göre, Meksika'da geçen yıl 3825 kadın öldürüldü. Bu sayı 2018 rakamlarına kıyasla yüzde 7 artış ifade ediyor.

Meksika'da kadın cinayetleri oranı artıyor. Araştırılmakta olan vaka sayısının 700'ü aştığı, ancak öldürülen kadın sayısının çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de 25 yaşındaki bir kadının erkek arkadaşı tarafından öldürülmesini ve kadının parçalanmış cesedinin bazı gazetelerde yayımlanmasını protesto etmek için yüzlerce kişi Sevgililer Günü'nde gösteri yaptı.

'Sorumlu gazetecilik'

Çoğu kadın olan göstericiler, kadın cinayetlerine karşı çıkan ve "sorumlu gazetecilik" çağrısı yapan sloganlar attı.

Göstericiler, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un ailesiyle birlikte kaldığı sarayın kapılarından birine kırmızı boya fırlattı.

Reuters'a konuşan bir protestocu, "Başkan bu sorunu sürekli görmezden geliyor sanki" diye tepki göstererek "Bu onun şahsına karşı bir mesele değil. Birçok sorunu gündeme taşıma imkanı olduğunu, ama bunu yapmadığını düşünüyoruz" dedi.

Göstericiler daha sonra sağanak yağmur altında, Escamilla'nın cesedinin fotoğrafını yayınlayan La Prensa gazetsinin bürosuna yürüdü.

Gazeteye ait bir araç ateşe verilirken, bazı protestocular da gazeteye girmelerini engellemeye çalışan güvenlik güçleriyle çatıştı.

La Prensa, eleştiriler karşısında fotoğrafı yayımlama kararını savunduğunu, ancak editöryel ilkelerini yasal gerekliliklerin ötesine taşıma konusunda tartışmalara açık olduğunu bildirdi.

Escamilla'nın cesedinin fotoğraflarının internette dolaşmasına tepki gösteren pekçok Meksikalı, sosyal medyada #IngridEscamilla etiketiyle doğa ve manzara fotoğrafları paylaşmıştı.