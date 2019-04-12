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"Meksika'da hapishaneler eskisi kadar kalabalık ve tehlikeli değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:31 | Son Güncelleme

Ulusal İnsan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, Meksika'da hapishanelerin çoğunun kirli ve personelinin yetersiz olduğu ancak artık eskisi kadar tehlikeli ve aşırı kalabalık olmadığını ortaya koydu

MEKSİKO (AA) - Meksika'da hapishanelerin artık eskisi kadar tehlikeli ve aşırı kalabalık olmadığı bildirildi.

Ulusal İnsan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, ülkede denetlenen 165 eyalet hapishanesinin; yüzde 84'ünde personelinin yetersiz olduğu, yüzde 76'sında suçu kanıtlanmış mahkumlar ile yargınlanmayı bekleyenler arasında yeterince ayrım yapılmadığı ve yüzde 72'sinde hijyen problemleri olduğu belirtildi.

Raporda, 2017'de 1043 olan hapishane ayaklanmaları ve arbedelerinin, 2018'de 892'ye düştüğü ifade edildi.

Rapor, 2017'de 104 olarak kaydedilen hapishanelerdeki ölümlerin, 2018'de 31'e düştüğünü ortaya koydu.

Rapora göre, eyalet hapishanelerinin yüzde 34'ü aşırı kalabalık.

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Anahtar Kelimeler:
Hapishane Meksika

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