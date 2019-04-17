Meksika'da Huixtla kentinde göçmen konvoyuna karşı olağanüstü hal ilanı

Yılın otomobili o seçildi!

Yılın otomobili o seçildi!

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu geçen yıl aralık ayında Meksika topraklarında ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

Yetkililer, olağanüstü hal ilan ederken, vatandaşları dükkanlarını kapatmaları ve evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Açıklamada, "Bu insanların çoğunun umut ettiğimiz gibi barışçıl amaçlarla buraya gelmedikleri anlaşılmaktadır." ifadesi yer aldı.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, şehir dışında kendilerine gösterilen sığınma merkezinde konaklamayı reddeden 2 bin kişilik göçmen grubunun polisin engellemesine rağmen şehir merkezine girdiği belirtildi.

ABD sınır muhafızları geçen ay sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Aralık 2018'den bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini açıklamıştı.

