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Meksika'da Huixtla kentinde göçmen konvoyuna karşı olağanüstü hal ilanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 14:36 | Son Güncelleme

Huixtla kent yönetimi, kendilerine gösterilen sığınma merkezinde konaklamayı reddedip zorla şehir merkezine giren göçmen grubuna karşı olağanüstü hal ilan etti - Vatandaşlar, dükkanlarını kapatmaları ve evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Huixtla şehrinde, Orta Amerika ülkelerinden gelen göçmen konvoyuna karşı olağanüstü hal ilan edildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, şehir dışında kendilerine gösterilen sığınma merkezinde konaklamayı reddeden 2 bin kişilik göçmen grubunun polisin engellemesine rağmen şehir merkezine girdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu insanların çoğunun umut ettiğimiz gibi barışçıl amaçlarla buraya gelmedikleri anlaşılmaktadır." ifadesi yer aldı.

Yetkililer, olağanüstü hal ilan ederken, vatandaşları dükkanlarını kapatmaları ve evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Orta Amerikalı göçmenlerin varlığına yönelik korkunun geçen yıl ülkeden geçen göçmen konvoyuna gösterilen sıcak karşılamayla tezat oluşturması dikkati çekti.

- Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu geçen yıl aralık ayında Meksika topraklarında ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD sınır muhafızları geçen ay sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Aralık 2018'den bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Chiapas eyaleti Huixtla Meksika

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