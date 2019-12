Meksika’da iki lüks yolcu gemisi çarpıştı

Meksika’nın Cozumel Adası açıklarında iki lüks yolcu gemisi çarpıştı.

Meksika Karayipler’de bulunan Cozumel Adası açıklarında iki lüks yolcu gemisi çarpıştı. Deniz trafiğinin oldukça yoğun olduğu kıyıda, gemi kaptanlarından birinin manevra yapmaya çalışması sonucu Carnival Glory adlı geminin sancak arkası, Carnival Legend adlı geminin pruvasına çarparak gemide büyük hasara yol açtı.

Kaza anı, Carnival şirketine ait üçüncü bir gemi Oasis of the Seas’in yolcuları tarafından kaydedildi. Çarpışma anını kaydeden yolcular, Cozumel’de rüzgarlı bir günün olduğunu ifade ederek, bu durumun manevra yapmayı zorlaştırdığını öne sürdü.

Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, her iki geminin de tahliye edildiği açıklandı.

Carnival Grup olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Hasarı değerlendiriyoruz, ancak her iki geminin de denize elverişliliğini etkileyen herhangi bir sorun yok. Her iki gemideki konuklarımıza Cozumel’de karaya çıkmalarını tavsiye ettik” dedi.

Öte yandan Carnival, dünyanın en büyük lüks yolcu gemisi firması olarak biliniyor. Carnival Glory, pazar günü 7 gecelik bir yolculuk için ABD’nin New Orleans kentinden ayrılmıştı ve geminin önümüzdeki Pazar günü Louisiana’ya dönmesi planlanıyordu.