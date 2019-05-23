HABER

Meksika'da kaçırılan 24 göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 10:14 | Son Güncelleme

Meksika'da kaçırılan 24 göçmen kurtarıldı

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın kuzeyinde polis, kaçırılan 24 Kübalı ve Orta Amerikalı göçmeni kurtardı.

Sonora eyalet savcılığından yapılan açıklamada, kaçırılan 24 göçmenin, aralarından birinin polisi aramayı başarmasıyla kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, kurtarılan göçmenler arasında 6 çocuk ve 1 hamilenin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Polis, olayla ilgili olarak Honduraslı 5 kişinin adam kaçırma ve suç tezgahlamak suçlamasıyla tutuklandığını aktardı.

Çoğunlukla Orta Amerika'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan göçmenler, uygun belgeler olmadan Meksika'ya giriş yapıyor.

Meksika'da, fidye için adam kaçıran çeteler sıklıkla göçmenleri hedef alıyor. Söz konusu kaçırma vakalarında, nadiren de olsa adam kaçıranların kendisinin de göçmen olduğu durumlarla karşı karşıya kalınıyor.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Sınav kaygısı ile nasıl baş edebilirizSınav kaygısı ile nasıl baş edebiliriz
- Erdoğan'ın ziyareti öncesi sona yaklaşılan Yassıada'daki son durum- Erdoğan'ın ziyareti öncesi sona yaklaşılan Yassıada'daki son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göçmen Meksika

En Çok Okunan Haberler

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Polislere ilk sözü 'Ben de sizi bekliyordum' oldu!

Polislere ilk sözü 'Ben de sizi bekliyordum' oldu!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nusret Polat'tan yeni kitap: Güzel ve Yüce - Pisagor’dan Hegel’e Estetik Kültürü

Nusret Polat'tan yeni kitap: Güzel ve Yüce - Pisagor’dan Hegel’e Estetik Kültürü

Yeni askerlik sisteminde son dakika gelişmesi! Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Ele geçirilen eroin paketlerinde dikkat çeken simge

Ele geçirilen eroin paketlerinde dikkat çeken simge

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

MSB açıkladı! Hedefler yerle bir edildi

Az önce duyuruldu! Jetler yerle bir etti

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.