Meksika'da kadın milletvekili kaçırıldı

Meksika'da, 1 Temmuz seçimlerinde Kongre'ye giren kadın milletvekili Norma Azucena Rodriguez Zamora silah zoruyla kaçırıldı.
BBC'nin haberine göre, son seçimlerde Veracruz eyaleti temsilciler meclisi üyesi olarak seçilen Rodriguez, Hidalgo eyaletinin merkezindeki bir otoyolda ateş edilerek durdurulan aracından kaçırıldı.
Silahlı iki kişinin açtığı ateş sonucu, Rodriguez'in asistanı ve aracın şoförü yaralanırken, aracın ters döndüğü ve milletvekilinin de zorla saldırganların aracına bindirildiği belirtildi.
Aynı bölgede, yakın zaman önce kaçırılan, Puebla eyaletine bağlı Naupan kasabası belediye başkanı ölü bulunmuştu.
Meksika’da 1 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçimini, yüzde 48'lik oy oranı ile solcu aday Andres Manuel Lopez Obrador kazanmıştı.
Kanlı bir seçim süreci geçiren Meksika'da 8 Eylül'de başlayıp 27 Haziran'da sona eren seçim kampanyaları sırasında düzenlenen 543 saldırıda 48 aday ve 85 siyasi öldürülmüştü.
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