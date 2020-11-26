Meksika’da Kadına Yönelik Şiddete karşı yürüyen kadınlar polisle çatıştı

Meksika’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü yürüyüşü için sokaklara dökülen binlerce kadın polisle çatıştı.

Meksika’nın başkenti Meksika’da dün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için düzenlenen yürüyüşe katılan binlerce kadın, her gün 10’dan fazla kadının öldürüldüğü ülkede kadın cinayetlerinin son bulması ve eşitlik için çağrıda bulundu. Devrim Anıtı’ndan başlayarak Mexico City’nin merkezi Zocalo Meydanı’na ilerleyen göstericilere az sayıda polis eşlik etti. Protestocular, "Kadın düşmanı Meksika", "Histerik değil, tarihiyiz" ve “Katillerin yüzlerini ifşa edin, bizim yüzlerimizi değil” sloganları arasında meydana vardıktan sonra gruplar halinde dağıldılar. Cinayete kurban giden kadınların anneleri, hükümetten kadınlara daha fazla koruma sağlanması için talepte bulundu.

Öte yandan polisin, şehir merkezindeki Metropolitan Katedrali’ne girmeye çalışan 5 gence karşı biber gazı kullanmasıyla birlikte şiddet olaylarının fitili ateşlendi. Kalabalık bir grup, ana meydan Zocola’da yer alan Ulusal Saray’a adeta hücum etti. Polisin bu gruba da biber gazıyla müdahale etmesinin ardından yüzlerini gizleyen kapüşonlu bir grup kadın, polise havai fişekle saldırdı. Çıkan olaylar sonucunda pek çok kişi yaralanırken, bazı polis memurları da kendilerini korumak için yangın tüpü kullandı. Kadınların yürüyüşü ve polisle aralarında çıkan çatışmalar saatlerce devam ederken, sokakların normale dönmesi uzun sürdü.