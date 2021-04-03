Meksika’da kadınlardan polis şiddetine karşı protesto: 32 yaralı

Meksika’da binlerce kadın, polis tarafından boynu kırılarak öldürülen göçmen Victoria Salazar için başkent Mexico City’de sokaklara dökülürken, protestocuların polisle çatışması sonucu 32 kişi yaralandı.

Meksika’da Victoria Salazar adlı göçmen kadını, 27 Mart’ta gözaltına alırken boynunu kırarak öldüren Meksika polisine yönelik tepkiler dinmiyor. Binlerce kadın, başkent Mexico City’de sokaklara dökülerek, Salazar için adalet talep etti. Tamamı kadınlardan oluşan protestocular, “Victoria ölmedi, polis onu öldürdü" ve "Victoria için adalet" sloganları eşliğinde yürüdü. Barışçıl bir yürüyüş olarak başlayan protesto, yüzleri örtülü ve kapüşonlu bir grup göstericinin halka açık yerlerde polisle çatışmaya başlaması ile şiddete dönüştü. Başkentte bulunan Başkanlık Sarayı önünde toplanan büyük bir grup ise panel çitleri yıkarak, polise saldırdı. Olaylarda 30’u polis, 2’si sivil olmak üzere toplam 32 kişi yaralandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, protestocuların polis memurlarına ellerindeki cisimlerle saldırdığı görüldü. Bir grup protestocu ise polisin kalkanlarını sprey boya ile maviye boyadı.