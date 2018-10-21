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Meksika'da kasırga alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 19:00 | Son Güncelleme

Meksika'da kasırga alarmı

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın Pasifik kıyılarına "Willa" ismi verilen kasırganın yaklaştığı duyuruldu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Meksika'nın Colima eyaletinin Manzanillo kentinin güneyine yaklaşan Willa kasırgasının saatteki hızının 140 kilometreyi geçtiğini bildirdi.

Merkez, pazartesi sabahı etkisini artırması beklenen kasırganın kategorisinin 4 olacağı tahmininde bulundu.

Willa'nın hafta ortalarında Puerto Vallarta ve Mazatlan arasındaki bölgeyi vurması bekleniyor.

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kasırga Meksika Willa

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