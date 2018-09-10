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Meksika'da kaybolan belediye başkanı aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 19:08 | Son Güncelleme

Meksika'da kaybolan belediye başkanı aranıyor

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın Guerrero eyaletinde yetkililer, bir kasabanın belediye başkanı seçilen ve bir haftadan fazla süredir kendisinden haber alınamayan Daniel Esteban Gonzalez'i arıyor.

Eyalet güvenlik sözcüsü Roberto Alvarez, Cochoapa el Grande kasabasında belediye başkanı seçilen Daniel Esteban Gonzalez'in eşinin, eyalet savcısı Jorge Zuriel ile görüştüğünü ve eyaletin doğu kesimindeki dağlık alanda arama operasyonunun başlatıldığını belirtti.

Gonzalez'in eşi Edith Lopez Rivera, basına yaptığı açıklamada, eşi ve şoföründen 2 Eylül'de Tlapa kentinde bir parlamenter ile görüşmesinin ardından haber alınamadığını ifade etti.

Demokratik Devrim Partisi (PRD) adayı olarak belediye başkanı seçilen Gonzalez'in ortadan kaybolmasından, bazı parti üyeleri rakip Kurumsal Devrim Partisini (PRI) sorumlu tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cochoapa el Grande Daniel Esteban Gonzalez Guerrero Meksika

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