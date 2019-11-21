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Meksika'da kayıp aktivist ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 09:27 | Son Güncelleme

Meksika'da kayıp aktivist ölü bulundu

MEKSİKO (AA) - Meksika'da bir ayı aşkın süredir kendisinden haber alınamayan bir insan hakları savunucusu, Guerrero eyaletinde ölü bulundu.

Guerrero Başsavcısı Jorge Zuriel de los Santos Barrila, 11 Ekim'de Tlapan de Comonfort şehrinde ortadan kaybolan aktivist Arnulfo Ceron Soriano'nun cansız bedeninin, şehir ile Igualita bölgesi arasında bir yolda bulunduğunu ve yetkililerin cesedi teşhis ettiğini belirtti.

Ceron'un ortadan kaybolmasıyla ilgili geçen haftalarda gözaltına alınan 2 kişinin cezasının kesinleştiğini bildiren Zuriel, gözaltındaki diğer 4 kişinin sorgusunun sürdüğünü ifade etti.

"Mountain Popular Front (FPM)" isimli hak örgütünün önde gelen isimlerinden olan Ceron, daha önce sosyal medya hesabından, kaçırılabileceği ya da "huzur içinde yatabileceği" paylaşımında bulunmuştu.

Diğer bir yerel insan hakları örgütü olan "Tlachinollan"dan yapılan açıklamada, Ceron ve diğer FPM üyelerinin, bazı yerel yetkililerin karalama kampanyasının hedefi haline geldiği ve bu durumun, saldırı için ortam oluşturduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Guerrero eyaleti son yıllarda uyuşturucu çetelerinin sebep olduğu şiddet olaylarının yoğun olarak yaşandığı bir bölge olarak biliniyor.

Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve halen kazanılamayan savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu.

120 milyon nüfuslu Meksika'da geçen yıl önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendi. Ülkede 2017 yılında 32 bin 79 kişi öldürülürken, bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı ise şimdiden 26 bini buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Arnulfo Ceron Soriano Guerrero

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