Meksika'da kayıp aktivist ölü bulundu

MEKSİKO (AA) - Meksika'da bir ayı aşkın süredir kendisinden haber alınamayan bir insan hakları savunucusu, Guerrero eyaletinde ölü bulundu.

Guerrero Başsavcısı Jorge Zuriel de los Santos Barrila, 11 Ekim'de Tlapan de Comonfort şehrinde ortadan kaybolan aktivist Arnulfo Ceron Soriano'nun cansız bedeninin, şehir ile Igualita bölgesi arasında bir yolda bulunduğunu ve yetkililerin cesedi teşhis ettiğini belirtti.

Ceron'un ortadan kaybolmasıyla ilgili geçen haftalarda gözaltına alınan 2 kişinin cezasının kesinleştiğini bildiren Zuriel, gözaltındaki diğer 4 kişinin sorgusunun sürdüğünü ifade etti.

"Mountain Popular Front (FPM)" isimli hak örgütünün önde gelen isimlerinden olan Ceron, daha önce sosyal medya hesabından, kaçırılabileceği ya da "huzur içinde yatabileceği" paylaşımında bulunmuştu.

Diğer bir yerel insan hakları örgütü olan "Tlachinollan"dan yapılan açıklamada, Ceron ve diğer FPM üyelerinin, bazı yerel yetkililerin karalama kampanyasının hedefi haline geldiği ve bu durumun, saldırı için ortam oluşturduğu değerlendirmesinde bulunuldu.