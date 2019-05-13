HABER

Meksika'da kayıp öğrencinin cesedi yanardağın yamacında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 22:21 | Son Güncelleme

Meksika'da kayıp öğrencinin cesedi yanardağın yamacında bulundu

MEKSİKO (AA) - Meksika ordusu, günlerdir aranan 24 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedini, aktif olmayan Iztaccihuatl Yanardağı'nın yamacında bulduklarını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, 30 Nisan'dan beri kayıp olduğu belirtilen "Hayde Alvarado Castillo" isimli öğrencinin cesedinin, 5 bin 230 metre yükseklikteki Iztaccihuatl Yanardağı'nın yamacında bulunduğu belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, arama çalışmalarının 2 Mayıs'tan beri sürdürüldüğü ve Meksika Ulusal Özerk Üniversitesinde müzik bölümü öğrencisi olan Castillo'nun dün bulunan cesedinin ailesi tarafından teşhis edildiği bildirildi.

Doğum gününü tek başına sönmüş yanardağa tırmanarak kutlamaya karar verdiği belirtilen Castillo'nun, 40 metre yükseklikten kayarak düştüğü sanılıyor.

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
Aydın'da ‘İftar topu’ geleneği devam ediyorAydın'da ‘İftar topu’ geleneği devam ediyor
Vali Doğan, Türkmenlerle iftarda buluştuVali Doğan, Türkmenlerle iftarda buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hayde Alvarado Castillo Iztaccihuatl yanardağı

En Çok Okunan Haberler

HDP'den dikkat çeken İstanbul açıklaması!

HDP'den dikkat çeken İstanbul açıklaması!

YSK'dan CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul başvurusuna ret!

YSK'dan CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul başvurusuna ret!

İtiraf etti: Dibe vurdum!..

İtiraf etti: Dibe vurdum!..

Futbol tarihine geçecek transfer bitti!

Futbol tarihine geçecek transfer bitti!

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Binali Yıldırım sosyal medyadan duyurdu! Su ve aylık akbilde indirim

Binali Yıldırım sosyal medyadan duyurdu! Su ve aylık akbilde indirim

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de hain saldırı: 1 şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 şehit

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Osmanlı Sarayı'nın sim sırması ABD yolunda

İşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.