Meksika'da kayıp öğrencinin cesedi yanardağın yamacında bulundu

MEKSİKO (AA) - Meksika ordusu, günlerdir aranan 24 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedini, aktif olmayan Iztaccihuatl Yanardağı'nın yamacında bulduklarını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, 30 Nisan'dan beri kayıp olduğu belirtilen "Hayde Alvarado Castillo" isimli öğrencinin cesedinin, 5 bin 230 metre yükseklikteki Iztaccihuatl Yanardağı'nın yamacında bulunduğu belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, arama çalışmalarının 2 Mayıs'tan beri sürdürüldüğü ve Meksika Ulusal Özerk Üniversitesinde müzik bölümü öğrencisi olan Castillo'nun dün bulunan cesedinin ailesi tarafından teşhis edildiği bildirildi.

Doğum gününü tek başına sönmüş yanardağa tırmanarak kutlamaya karar verdiği belirtilen Castillo'nun, 40 metre yükseklikten kayarak düştüğü sanılıyor.

