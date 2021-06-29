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Meksika'da keyif amaçlı esrar kullanımı suç olmaktan çıkartıldı

29.06.2021 04:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'da Yüksek Mahkeme, esrarın yetişkinler tarafından özel olarak keyif için kullanımını serbest bıraktı ve yürürlükteki kısıtlayıcı yasaların anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Meksika'da keyif amaçlı esrar kullanımı suç olmaktan çıkartıldı

Meksika'da Yüksek Mahkeme, esrarın yetişkinler tarafından özel olarak keyif için kullanımını serbest bıraktı ve yürürlükteki kısıtlayıcı yasaların anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

3'e karşı 8 oyla alınan kararda, yetişkinlerin kendi dişi hint kenvirlerini yetiştirme ve esrar tüketme izni için başvuruda bulunabilecekleri belirtildi. Kamusal alanlarda ve çocukların önünde esrar içmekse yasaklandı.

Kararda esrarın ticari ürün olarak kullanılmasından ise bahsedilmiyor. Karar, esrarı yasallaştıran bir tasarının Kongre'de takılmasının ardından geldi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Arturo Zalvidar "Bugün özgürlükler için tarihi bir gün" dedi.

Ancak bazı gruplar kararın, kısa vadede büyük değişiklikler getirmeyeceğini söylüyor.

Sivil toplum kuruluşu Suça Karşı Birleşmiş Meksika, kararın bulundurma ve nakliyat gibi "tüketimin gerçekleşmesi için gereken faaliyetleri" suç kapsamından çıkartmadığına dikkat çekti.

Meksika'da parlamentonun alt kanadı geçen Mart ayında, esrarın keyif amaçlı kullanımını serbest bırakan bir yasayı kabul etmişti. Ancak tasarıyı Senato'nun da onaylaması gerekiyor.

Tasarı, kullanıcılara 28 grama kadar esrar taşıma izni ve evlerinde kişisel kullanım için sekize kadar dişi hint keneviri yetiştirmelerine izin veriyordu. Şu anda ülkede beş gramdan fazla esrar taşımak yasak.

Tasarının destekçileri, düzenlemenin ülkede her yıl binlerce kişinin ölümüne yol açan uyuşturucu kaçakçılığı bağlantılı şiddeti biraz olsun azaltmasını umuyor.

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