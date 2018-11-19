Meksika'da Kızılhaç çalışanlarına silahlı saldırı: 4 ölü

MEXICO CİTY (AA) - Meksika'da Kızılhaç'ın yardım organizasyonu sırasında düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde, Kızılhaç çalışanlarının yardım organizasyonu düzenlediği sırada kimliği belirsiz bir grup tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Askeri üniforma giyen saldırganların 5 kamyonet ve bir minibüsle bölgeye giderek, yardımların dağıtıldığı noktada etrafa ateş açtığı belirtildi.
Saldırıda 3'ü polis bir Kızılhaç yetkilisi olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Polis saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı.
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