Meksika'da Kızılhaç çalışanlarına silahlı saldırı: 4 ölü

MEXICO CİTY (AA) - Meksika'da Kızılhaç'ın yardım organizasyonu sırasında düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde, Kızılhaç çalışanlarının yardım organizasyonu düzenlediği sırada kimliği belirsiz bir grup tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Askeri üniforma giyen saldırganların 5 kamyonet ve bir minibüsle bölgeye giderek, yardımların dağıtıldığı noktada etrafa ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda 3'ü polis bir Kızılhaç yetkilisi olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Polis saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı.

