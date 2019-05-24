Meksika'da Kongre, Ulusal Muhafız Teşkilatına ilişkin tedbirleri onayladı

MEKSİKO (AA) - Meksika'da Kongre, ülkede federal emniyetin yerine oluşturulan Ulusal Muhafız Teşkilatında yaşanabilecek olası suistimalleri önlemeyi amaçlayan bir dizi tedbir içeren yasaları onayladı.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador tarafından kurulan ve federal polis ile askeri inzibat personelinden oluşan Ulusal Muhafız Teşkilatında kuvvet kullanımı ve insan haklarına saygı gibi konularda özel yönergeler ortaya koyan dört yeni yasa, parlamentonun gündemine getirildi.

Parlamentonun alt kanadında ve Senato'da büyük çoğunlukla kabul edilen yasalar, yürürlüğe girmesi için Obrador'un onayına gönderildi.

Söz konusu yasalarla, Ulusal Muhafız Teşkilatı birliklerinin gösterilerde ve kanuna uygun barışçıl toplantılarda silah kullanması her şekilde yasaklanırken, birlikler silahlarını yalnızca elindeki silahı ya da bıçağı bırakmayı reddeden ve bu silahlarla insanlara ve güvenlik güçlerine tehditte bulunan kişilere karşı kullanabilecek.

Yasalar ayrıca, tutuklanan ve gözaltına alınan kişilerin ulusal kayıtlarının oluşturulmasını zorunlu kılarken, böylece akrabaların veya avukatlarının bu kişileri daha hızlı bir şekilde bulmalarına olanak sağlayacak.