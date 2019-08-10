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Meksika'da Mahsur Kalan Göçmenlere 'Gizli Sınır Dışı'

10.08.2019 23:31 | Son Güncelleme

Göçmenleri Amerika'daki duruşma sıralarını beklerken Meksika'da kalmaya zorlayan programın başlamasından bir ay sonra çoğu Orta Amerikalı binlerce göçmenin Meksika'da mahsur kaldığı gözleniyor. Yüzlerce göçmen, otobüslerle Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletine götürülüyor

Meksika'da Mahsur Kalan Göçmenlere 'Gizli Sınır Dışı'

Göçmenleri Amerika'daki duruşma sıralarını beklerken Meksika'da kalmaya zorlayan programın başlamasından bir ay sonra çoğu Orta Amerikalı binlerce göçmenin Meksika'da mahsur kaldığı gözleniyor. Yüzlerce göçmen, otobüslerle Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletine götürülüyor. Amerika'nın Sesi'ne konuşan Meksikalı bir göçmenlik yetkilisi, bu durumu “gizli sınır dışı” olarak tanımladı.

Mississippi eyaletinde yasadışı göçmenlere yönelik baskınlar

Federal yetkililerin Çarşamba günü Mississippi eyaletindeki gıda işleme fabrikalarına yaptıkları baskınlardan sonra tutuklanan 680 yasadışı göçmenin yaklaşık 300'ü, bir gün sonra serbest bırakıldı. Baskın, yasadışı göçmenlere yönelik olarak Amerika'da son on yılda düzenlenen en büyük operasyon olarak tanımlanıyor.

​Baskınlar ve uzun vadeli etkileri

Mississippi eyaletindeki tavuk işleme fabrikalarının bulunduğu altı küçük kasabada yaşayanlar, Çarşamba günkü baskının etkilerinin çok uzun süre hissedileceğini söylüyor.

Bir başka dava

Göçmen hakları örgütleri, geçen ay getirilen ve hakim karşısına çıkarılmadan hızlandırılmış sınır dışı edilme sürecine tabi tutulacak göçmen sayısını arttırmayı öngören uygulamayı durdurmak için Trump Yönetimi aleyhine dava açıyor.

​Bir otobüs, göçmen çocuklar ve okul

Göçmen çocuklar, Amerika'ya sadece birkaç kilometre uzaklıktaki Meksika'nın sınır kenti Tijuana'da bir yolcu otobüsünde okul eğitimi görüyor. Otobüsün bir zamanlar yolcu taşıyan koltuklarında iki sıra halinde oturan çocuklar, önlerindeki masalarda açtıkları defter ve kitaplarıyla okul eğitimi alıyor.

Göçmenlik mahkemesi

Trump Yönetimi'nin Baltimore'dan Los Angeles'a on kentte başlattığı pilot uygulama, mahkemelerdeki duruşmaları hızlandırmayı ve göçmenleri Amerika'ya sığınmaktan caydırmayı amaçlıyor. Ancak göçmenlik avukatları, yeni uygulamanın, müvekkillerine ifade vermeleri ve iddialarını güçlendirecek belgeleri yurt dışından getirtmeleri için yeterli zaman tanımadığından şikayet ediyor.

Temmuz ayı göç istatistikleri

Amerikan Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi'nin Temmuz ayındaki faaliyetlerine ilişkin raporu açıklayan İç Güvenlik Bakanı Vekili Keven K. McAleenan, güney sınırında göz altına alınanların sayısında yüzde 20'lik azalma kaydedildiğini belirtti. Bu, Haziran ayından sonra Temmuz'da da göz altına alınanların sayısında düşüş olduğunu gösteriyor.

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