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  4. Meksika'da "Mostro" lakaplı kartel lideri yakalandı

Meksika'da "Mostro" lakaplı kartel lideri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 20:06 | Son Güncelleme

Meksika'da "Mostro" lakaplı kartel lideri yakalandı

Meksika'da "Kuzeydoğu" isimli bir uyuşturucu kartelinin lideri yakalandı.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Nuevo Leon eyaletine bağlı San Nikolas kentinde örgütün "Mostro" olarak bilinen lideri Rodolfo N'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Polis, Rodolfo N'yi bir araçta yakaladı.

Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada ise Nuevo Leon bölgesinde etkili olan örgüte yönelik operasyonda 4 kişinin daha yakalandığı belirtildi. Polis, ayrıca araçtaki silah ve uyuşturucuya el koydu.

Ülkede son aylarda yaşanan birçok şiddet ve cinayetten sorumlu tutulan kartelin uzun zamandır polisin takibinde olduğu bildirildi.

- 300 binden fazla can kaybı

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü mücadele ile içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 binden fazla Meksikalının da yerlerinden edildiği belirtilmişti.

120 milyon nüfuslu ülkede, 2018'de önemli bir bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendiği kaydedilmişti.

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