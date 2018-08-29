Meksika'da nesli tehlikedeki kaplumbağalar kaçak avcılığın kurbanı

MEKSİKO (AA) - Meksika'da nesli tükenmekte olan 300 deniz kaplumbağasının yasa dışı balıkçı ağına takılarak öldüğü bildirildi.
Meksika Çevre Koruma Ajansından yapılan açıklamada, Pasifik sahilindeki Oaxaca eyaletine bağlı Puerto Escondido şehri açıklarında denize kaçak olarak atılan 120 metrelik balıkçı ağına takılan 300 "olive ridley" deniz kaplumbağasının boğularak can verdiği belirtildi.
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kaplumbağaların ölülerinin sahile gömüldüğü, polisin ağı atan kaçak avcılar hakkında soruşturma başlattığı kaydedildi.
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