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Meksika'da obeziteyle mücadele için sağlık yasasında değişiklik yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 10:27 | Son Güncelleme

Yapılan yeni değişiklik çerçevesinde, obeziteyle mücadele için işlenmiş gıdaların üzerinde uyarı etiketi bulunacak

MEKSİKO (AA) - Aşırı kilolu ve obezlerin sayısının 1980'den bu yana hızla arttığı Meksika'da obeziteyle savaşmak için sağlık yasasında değişikliğe gidildi.

Senatonun sağlık yasasında yaptığı değişikliğe göre, Meksika'da artık fazla miktarda şeker, doymuş yağ ve sodyum içeren yüksek kalorili işlenmiş gıdaların üzerlerinde uyarı etiketi zorunlu olacak.

Sağlık yasasındaki değişiklikler oy çokluğuyla kabul edildi.

Meksika Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, hükümeti gençlerdeki obezite sorunu konusunda uyarmıştı. Komisyon, uygun fiyatlara iyi gıdaya ve içme suyuna erişim sağlamadığı ve emzirmeyi teşvik etmediği için hükümeti eleştirmişti.

Hükümet, 2014 yılında da obeziteyle savaşmak için yüksek kalorili yiyeceklerin ve gazlı içeceklerin televizyon reklamlarına kısıtlama getirme kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika obezite

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