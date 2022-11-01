Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi

Meksika’nın Michoacan eyaletinde geçtiğimiz hafta bir otobüsü yaktıkları gerekçesiyle tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen öğrenciler, protesto gösterisi düzenledi.

Öğrenciler, eylemde çoğunluğu kamyonet olan 10 aracı ateşe verdi. Eyaletin farklı yerlerinde gösteriler düzenleyen öğrenciler yaktıkları araçlarla Carapan ve Paracho şehirlerinde bazı yolları ulaşıma kapatırken, yetkilileri arkadaşlarının serbest bırakılmaması halinde daha fazla araç yakmakla tehdit ettiler.

Michoacan Valisi Alfredo Ramirez Bedolla düzenlediği basın toplantısında, öğrencilerin talebini karşılamayacaklarını ifade ederek, otobüsün yakılması olayına karışan 3 öğrencinin ancak mahkemenin kararı ile serbest bırakılabileceklerini belirtti.

