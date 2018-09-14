Meksika'da öğrenciler şiddete karşı yürüdü

MEKSİKO (AA) - Meksika'da binlerce öğrenci şiddete karşı gösteri düzenledi.
Başkent Meksiko'daki gösteriye katılan öğrenciler, Ulusal Özerk Üniversitesinde ay başında çetelerin öğrencilere saldırmasına ve 2014 yılında kaybolan 43 öğrenciye atfen "Meksika'da öğrenci olmak suçlu olmaktan daha tehlikeli" yazılı pankartlar taşıdı.
Tarih öğrencisi 24 yaşındaki Diego Gonzalez, temel problemin özellikle kadın öğrenciler için güvenlik eksikliği olduğunu söyledi.
Gösteri, Meksika'da 1968'de öğrencilerin "Sessiz Yürüyüş" yapmalarının 50. yıl dönümüne de denk geldi. O dönemde askerlerin Tlatelolco Meydanı'nda göstericilere ateş açması sonucu 300 kişi yaşamını yitirmişti.
Dünkü gösteri sırasında birçok öğrencinin 1968'de yaşananları anmak için ağızlarını bantla kapatması dikkati çekti.
Meksika'da öğrencilerin uyuşturucu çetelerinin artan şiddet eylemleriyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
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