Meksika'da öğrencilerden derse girmeme kararı

MEKSİKO (AA) - Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) öğrencileri, hafta başında gösteri yapan lise öğrencilerine yönelik saldırıyı protesto etmek için derslere girmeme kararı aldı.

Meksiko'daki ana kampüste eylem duyurusu yapan UNAM öğrencileri, üniversiteye bağlı lisede harçlara karşı çıkmak ve serbest konuşma özgürlüğünü savunmak için gösteri yapan öğrencilerin saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

Öğrenciler, üniversiteye kaydı olan ancak derslere girmeyen gruplar tarafından işlenen şiddete son verilmesini talep etti.

Molotofkokteyli, kesici aletlerin ve sopaların kullanıldığı saldırıda iki öğrenci, ağır yaralanmıştı.

Üniversite yönetimi, saldırıya karıştığı ileri sürülen 18 kişinin kovulduğunu açıkladı.

Rektör Enrique Graue, saldırının "üniversitedeki istikrarı bozmak isteyen kişiler" tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Meksika'da 2 Ekim 1968'de güvenlik güçlerinin, Tlatelolco Meydanı'nda hükümeti protesto etmek için toplanan öğrencilere ateş açması sonucu resmi rakamlara göre 25, gayrı resmi rakamlara göre ise 350 kişi ölmüştü.

