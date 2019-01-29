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Meksika’da ölü sayısı 91’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 23:50 | Son Güncelleme

Meksika’nın Hidalgo eyaletinde bulunan Pemex boru hattında yaşanan sızıntı sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 91’e yükseldiği açıklandı.Meksika’da petrol boru hattında meydana gelen patlamada ölü sayısının 91’e yükseldiği, yaralı sayısının ise şu an için en az 52 olduğu açıklandı.

Meksika’nın Hidalgo eyaletinde bulunan Pemex boru hattında yaşanan sızıntı sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 91’e yükseldiği açıklandı.
Meksika’da petrol boru hattında meydana gelen patlamada ölü sayısının 91’e yükseldiği, yaralı sayısının ise şu an için en az 52 olduğu açıklandı. Hidalho Valisi Omar Fayad, yaralıların çocuğunun durumunun kritik olduğuna dikkat çekerek, ölü sayısının artabileceğini belirtti. Yetkililer, boru hattının delindikten sonra çevredekilerin yakıt toplamak için kova ve bidonlarla sızıntının olduğu yere akın ettiklerini ve yangına rağmen insanların yakıt toplamaya devam ettiğini açıkladı.
Meksika Cumhuriyet Başsavcısı Alejandro Gertz, sorumluların bulunması için inceleme başlatıldığını duyurmuş, boruların benzin çalınması için delinmiş olabileceğini söylemişti. Başsavcı açıklamasında "Birileri yasa dışı yakıt elde etmek için sondaj yaptı. Sondajı yapanlar ölümlerin sorumlusudur" demişti.

Meksika’daki facia geliyorum dedi
Meksika Petrollerine ait Pemex boru hattında yaşanan patlama adeta geliyorum dedi. Ülkede bu ve benzeri facialara neden olabilecek pek çok hasarlı boru hattı bağlantısı olduğu bildirildi. Kasım ayında Tabasco eyaletinde 4 kişi bir patlama sonucu öldü. Aralık ayında ise, Guanajuato’daki yetkililer sızıntı nedeniyle 2 bin kişiyi evlerinden tahliye etti. Kısa bir süre sora ise 40 kişi benzin buharı nedeniyle zehirlendi. Birkaç gün önce de Mexico City’de bulunan Acambay boru hattında yaşanan sızıntının videosu ortaya çıktı. Sızıntıya ait görüntülerde güvenlik güçleri gelmeden önce petrol almaya çalışan insanlar yer alıyordu.

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