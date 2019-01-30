Meksika’da ölü saysı 66’ya, yaralı sayısı 76’ya yükseldi

Meksika’nın Hidalgo eyaletinde bulunan Pemex boru hattında yaşanan sızıntı sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 66’ya yükseldi.

Meksika’da petrol boru hattında meydana gelen patlamada ölü sayısının 66’ya yükseldiği, yaralı sayısının ise şu an için en az 76 olduğu açıklandı. Bunun yanı sıra yaşanan olay sonrası haber alınamayan kişi sayısının da 51 olduğu kaydedildi.

Hidalgo eyaletinde bulunan Tlahuelilpan köylüleri, yangını söndürmeyi başaran yetkililerden bilgi alamadıkları için akrabalarını aramak için güvenlik duvarını yıktılar. Kayıp vatandaşların yakınları bölgeye gelen makinelerin delilleri gizlemek için kullanılacağına inanıyor.

Köylüler patlamayı ordunun yaptığına inanıyor

Hidalgo’da bulunan Pemex boru hattının patlamasıyla ilgili haber yapan AM Hidalgo gazetesi muhabiri Joselyn Snchez ise, köylülerin patlamanın arkasında ordunun olduğunu düşündüğü iddiasını ortaya attı.

