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Meksika’da orman yangını: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 13:17 | Son Güncelleme

Meksika’nın Baja California eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Meksika’nın Baja California eyaletinde çıkan orman yangını 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Meksika’nın Baja California eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Meksika’nın Baja California eyaletinde çıkan orman yangını 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Binlerce kişinin tahliye edildiği bölgede 4 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Meksika Ulusal Orman Komisyonu (CONAFOR) Tecate, Tijuana kentleri yakınlarında çıkan yangında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Yangın nedeniyle bin 600’den fazla kişinin evlerinden tahliye edildiği, otoyolların geçici olarak kapatıldığı aktarıldı. 14 bin hektar alanı kaplayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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