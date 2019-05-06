Meksika'da özel uçak düştü

ABD'nin Las Vegas kentinden kalkan ve 13 kişiyi taşıyan özel uçak Meksika'da düştü.
Coahuila Sivil Savunma yetkilisi Francisco Martinez Avalos, yerel Milenio televizyonuna yaptığı açıklamada, uçağın enkazının Monclova'nın kuzeybatısında bulunduğunu söyledi.
Avalos, kazayla ilgili ayrıntılı bilgi vermezken, yerel basın, uçağın 10'u yolcu 13 kişiyi taşıdığını duyurdu.
Las Vegas'dan dün öğleden sonra kalkan uçağın, dün akşam Meksika'nın Monterrey kentine varmasının beklendiği, irtibatın kesilmesi üzerine arama çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum