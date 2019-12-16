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Meksika’da polis cinayetleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 17:45 | Son Güncelleme

Meksika’da polise yönelik çeşitli saldırılarda 1 hafta içerisinde 12 polis öldürüldü.Polis ile uyuşturucu kartelleri arasında çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Meksika’da öldürülen polis sayısı giderek artıyor.

Meksika’da polise yönelik çeşitli saldırılarda 1 hafta içerisinde 12 polis öldürüldü.
Polis ile uyuşturucu kartelleri arasında çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Meksika’da öldürülen polis sayısı giderek artıyor. Güvenlik güçlerinin, uyuşturucu kartellerine yönelik mücadelesi devam ederken ülkede son bir haftada 12 polis öldürüldü. Ülkenin Irapuato eyaletinde yaşayan ve uyuşturucu ile mücadelede sembol isimlerden biri olan polis memuru Mara Sonia Arellano, uyuşturucu kartelleri tarafından katledildi. Arellano ve ailesini alıkoyan uyuşturucu çeteleri bir süre sonra eşi ve çocuğu serbest bırakarak Arellano’yu öldürdü. Arellano’nun cesedi daha sonra parçalanmış bir şekilde bulundu. Cinayeti ise ülkede büyük bir suç örgütü olan Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) üstlendi.

Arellano öldürülen ilk kadın polis değil
Polis memuru Arellano’nun cinayeti, polis cinayetlerinin oldukça sık görüldüğü ülkede öfkeye yol açtı. Sosyal medyada cinayeti kınayan birçok mesaj yayınlandı. Arellano cinayeti tek kadın polis memuru olma özelliğini taşımıyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü devriye aracına karşı açılan ateşte Gabriela Nez Duarte yaralanarak hayatını kaybetti. Polis cinayetlerinin çok fazla görüldüğü Meksika’da Perşembe günü yine bir polis memuru hayatını kaybetmişti.
Irapuato eyaletinde bu tür olaylarının sık görülmesinin nedeni olarak 2 yıldır CJNG kartelinin bir diğer kartel olan Santa Rosa de Lima’dan şehrin kontrolünü almak istemesi olarak görülüyor. Kartellerin bu denli büyük çatışmasına büyük petrol borularından yakıt çalınmasının yanı sıra uyuşturucu satıcılığı neden olarak kabul ediliyor.
Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel Lpez Obrador göreve geldiğinde uyuşturucu kartellerine son verip, ulusal güvenliği sağlayacağını belirtmişti. Birçok yeni anlaşma yapan Obrador, hayatlarından endişe duyan ve bu nedenle Amerika’ya gitmek isteyenlerle de ilgilenmek zorunda kaldı. Ancak başkanın bu planları, son birkaç haftada meydana gelen 9 Morron üyesinin öldürülmesi ve Culiacn’da, Sinaloa kartel silahlı tüfeklerinin liderlerinden biri olan Ovidio Guzmn Lpez’in serbest bırakılmasının zorlandığı çatışmalar nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı.

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