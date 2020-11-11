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Meksika’da polis, kadın cinayetlerini protesto eden gruba ateş açtı

11.11.2020 06:52 | Son Güncelleme

Meksika'nın Cancun kentinde polis, iki kadının öldürülmesini protesto eden gruba ateş açtı, dört kişi yaralandı. Bölge valisi, ateş açılmamasını emrini dinlemeyen emniyet müdürünü açığa alırken polisin iddia ettiği gibi plastik mermi değil, gerçek mermi kullanıldığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meksika’da polis, kadın cinayetlerini protesto eden gruba ateş açtı

Meksika'nın Cancun kentinde polis, iki kadının öldürülmesini protesto eden gruba ateş açtı.

İki kişi kurşunlarla yaralanırken iki kişi de yaşanan panik sonucu yaralandı.

Protestocular, hafta sonu iki kadının öldürülmesi nedeniyle sokaklardaydı.

Polis, protestocuların belediye binasına girmeye çalışmasının ardından ateş açtı.

Olay anında çekilen videolarda protestocuların, binaya girişi engellemek için yerleştirilen plakaları söktüğü, silah seslerinin duyulmasıyla kalabalığın kaçmaya çalıştığı görülüyor.

Polisler yerel yönetim binasının önünde protestocuları engellemeye çalışırken

Quintana Roo Eyalet Valisi Carlos Joaquin Gonzalez polisin "saldırgan tutumunu" kınadı.

Gonzalez, protestoculara karşı silah kullanılmaması için verdiği emirlerin dinlenmediğini söyledi.

Televisa haber kanalına konuşan vali, yerel emniyet müdürünün bu emre uymadığını, kitleyi dağıtmak için silah kullanma kararı verdiğini anlattı.

Yerel polis birimleri protestoculara karşı plastik mermi kullanıldığını söylese de vali kullanılanın gerçek mermi olduğunu açıkladı ve emniyet müdürünü açığa aldığını duyurdu.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatılmasını emretti.

Cancun Belediye Başkanı Mara Lezama da polislerin tutumunu kınadı.

Hafta sonu kentte 24 saat arayla iki kadının cesedi bulunmuştu.

Onlardan biri 7 Kasım'dan beri kayıp olan 20 yaşındaki Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado'ydu.

Meksika'da kadın cinayetleri son dönemde artıyor.

Çok sayıda cinayetin küçük bir kısmının aydınlatılabilmesi ülke genelinde tepki çekiyor.

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