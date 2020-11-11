Meksika’da polis, kadın cinayetlerini protesto eden gruba ateş açtı

Yerel polis birimleri protestoculara karşı plastik mermi kullanıldığını söylese de vali kullanılanın gerçek mermi olduğunu açıkladı ve emniyet müdürünü açığa aldığını duyurdu.

Televisa haber kanalına konuşan vali, yerel emniyet müdürünün bu emre uymadığını, kitleyi dağıtmak için silah kullanma kararı verdiğini anlattı.

İki kişi kurşunlarla yaralanırken iki kişi de yaşanan panik sonucu yaralandı.

Meksika'nın Cancun kentinde polis, iki kadının öldürülmesini protesto eden gruba ateş açtı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatılmasını emretti.

Cancun Belediye Başkanı Mara Lezama da polislerin tutumunu kınadı.

Hafta sonu kentte 24 saat arayla iki kadının cesedi bulunmuştu.

Onlardan biri 7 Kasım'dan beri kayıp olan 20 yaşındaki Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado'ydu.

Meksika'da kadın cinayetleri son dönemde artıyor.

Çok sayıda cinayetin küçük bir kısmının aydınlatılabilmesi ülke genelinde tepki çekiyor.

