Meksika'da polis tarafından kaçırılan gençlerin ailelerinden özür dilendi

Meksikalı yetkililer, 2016'da Veracruz eyaletinde, polis memurlarınca kaçırılarak teslim edildikleri uyuşturucu çetesi tarafından öldürülen 5 gencin ailesinden özür diledi.

BBC'nin haberine göre, 1 Aralık'ta göreve başlayan Veracruz Valisi Cuitlahuac Garcia, Jalisco Yeni Nesil uyuşturucu karteli (CJNG) ile gizli iş birliği halindeki yerel polis memurlarının, rakip çetenin üyeleri olduğunu sanarak CJNG'ye teslim ettiği ve çete tarafından öldürülen 24 ve 27 yaşları arasındaki dört erkek ile 16 yaşındaki bir kızın yakınlarından özür dileyerek, polisle organize suç arasındaki gizli anlaşmanın zamanında durdurulmadığını belirtti.

İçişleri Bakanlığının insan haklarından sorumlu Müsteşarı Alejandro Encinas, öldürülen gençlerin ailelerinin katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Meksika'nın olanlarla ilgili "büyük bir sorumluluğu" olduğunu ifade etti.

"Organize suç çetelerinin, her seviyedeki hükümet yetkilileriyle iş birliği yaptığını biliyoruz." ifadesini kullanan Encinas, kamuoyuna yönelik özürlerin yeterli olmadığını ancak doğru atılan "ilk adım" olduğunu belirtti.