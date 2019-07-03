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Meksika'da polislerden Ulusal Muhafız Teşkilatına geçiş planı protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 21:52 | Son Güncelleme

Ulusal Muhafızlar'a personel aktarma planının, özlük ve sosyal haklarına zarar vereceğini savunan federal polis memurları, başkent Meksiko'da gösteri düzenledi

MEKSİKO (AA) - Meksika'da polisler, ülkede suçla mücadelede etkinlik için kurulan Ulusal Muhafız Teşkilatına federal emniyet güçlerinden personel aktarılması planını protesto etti.

Başkent Meksiko'daki emniyet merkezinde toplanan yüzlerce polis, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador liderliğindeki hükümetin yeni kurulan Ulusal Muhafız Teşkilatına kendi kadrolarından personel almasını protesto etmek üzere gösteri düzenledi.

Düzenlemenin özlük halklarını ihlal edeceğini savunan polisler, planla birlikte bazı sosyal haklarını kaybedeceklerinden endişe duyduklarını ifade etti.

Plana karşı çıkan polis memurlarından Alejandra Baez Villenueva, "Biz protesto yapmıyoruz, sadece kendi var olan haklarımızı istiyoruz, biz sadece kıdemimize saygı gösterilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Ulusal Muhafız Teşkilatı komutanlarından Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, polislerle konuşmak için protestonun yapıldığı alana geldi. Mariel, diyaloğa açık olduklarını ve polislerin taleplerini dinlemek istediklerini söyledi.

Öte yandan polisler, Kamu Güvenliği Bakanı Alfonso Durazo'nun kendileriyle görüşmesini de talep etti.

Devlet Başkanı Obrador, daha önce yaptığı açıklamada, sadece isteyen polislerin Ulusal Muhafız Teşkilatına alınacağını ve maaşlarında değişiklik olmayacağını söylemiş fakat geçmek istemeyen polislere ne olacağıyla alakalı bir açıklama yapmamıştı.

- Obrador'un suçla mücadelede Ulusal Muhafızlar'ı kullanma projesi

Devlet Başkanı Obrador, seçim kampanyası sırasında sürekli ordunun yeniden yapılandırılmasının Meksika'yı daha güvenli hale getirmek için şart olduğu görüşünü dile getirmiş, 2019 yılı içerisinde 50 bin ilave ulusal muhafız istihdam edileceğini açıklamıştı.

Obrador, askeri bir örgütlenme olan Ulusal Muhafız birliklerini asayiş olaylarında görevlendirme ve bunları ayrı bir teşkilat halinde yapılandırma kararı almıştı.

Ulusal Muhafız Teşkilatı daha sonra Kamu Güvenliği Bakanı'na bağlanmış ve başına Meksika ordusunda görevli Tuğgeneral Luis Rodriguez Bucio getirilmişti.

Bucio'nun federal polis ile askeri inzibat personelinden oluşacak yeni güvenlik gücüne komuta edeceği belirtilmişti.

Başkan Obrador, ülkenin iç güvenliğini sağlamada sadece ordunun gerekli disiplin ve halka saygıya sahip olduğunu savunmuştu.

Cinayet oranlarının çok yüksek olduğu Meksika'da Obrador'dan önceki yönetimler de yerel emniyet birimlerindeki yozlaşma nedeniyle ülkenin birçok kesiminde uyuşturucu kartelleriyle mücadelede askerleri kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Federal Polis Meksika Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador

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