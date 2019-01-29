Meksika’da Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti

Meksika’da yeniden faaliyete geçen Popocatepetl Yanardağı kül ve duman püskürtmeye başladı.

Meksika’nın Puebla eyaletinde yer alan Popocatepetl Yanardağı, dün gece sabaha karşı faaliyete geçti. İki kilometreden daha yükseğe duman ve kül püskürten yanardağ patlaması nedeniyle, evlerin pencerelerinin kırılmasına neden olan şiddetli sarsıntılar yaşandığı belirtildi.

Puebla Valisi Guillermo Pachecho sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkın güvenliğinin sağlanması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Yanardağın faaliyete geçmesiyle alarm seviyesinin sarıya yükseltildiği, yanardağ çevresinde 12 kilometrelik güvenlik alanı oluşturulduğu öğrenildi.

