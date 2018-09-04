Meksika'da pusuya düşürülen 4 polis öldü

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın Jalisco eyaletinde pusuya düşürülen dört polis hayatını kaybetti.

Guadalajara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üst düzey bir komiser ve üç korumasının, "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu kartelinin faaliyet gösterdiği eyaletin Tonala bölgesindeki evlerinden işe giderken uğradıkları saldırıda öldüğü belirtildi.

Polis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yaralanan saldırganların kaçtığını ifade etti.

Saldırının, geçen haftalarda organize suç üyelerine yönelik tutuklamaların ardından düzenlendiğine işaret edildi.

Ülkenin en büyük suç örgütlerinden biri olarak bilinen Jalisco Yeni Nesil karteli, Meksika güvenlik güçleri ile kamu görevlilerine yönelik saldırılardan sorumlu tutuluyor.

