HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Meksika'da rafineri yakınındaki sızıntı sonucu okyanus yüzeyi alev aldı, görüntü milyonlarca kez izlendi

Meksika'da rafineri yakınındaki sızıntı sonucu okyanus yüzeyi alev aldı, görüntü milyonlarca kez izlendi

03.07.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'nın Yukatan Yarımadası'nda okyanus tabanındaki boru hattında yaşanan bir sızıntı sonucu okyanus yüzeyi alev aldı. Kurtarma ekiplerinin görüntülediği yüzey alevleri viral oldu.

Meksika'da rafineri yakınındaki sızıntı sonucu okyanus yüzeyi alev aldı, görüntü milyonlarca kez izlendi

Meksika'nın Yukatan Yarımadası'nda okyanus tabanındaki boru hattında yaşanan bir sızıntı sonucu okyanus yüzeyi alev aldı. Kurtarma ekiplerinin görüntülediği yüzey alevleri viral oldu.

Açık turuncu alevler sosyal medyada, yuvarlak şekli nedeniyle "ateşin gözü" olarak tanımlandı. Bazı kullanıcılar, Yüzüklerin Efendisi filmindeki Mordor'a atıf yapan paylaşımlarda bulundu.

Meksika devletine ait Pemex petrol platformu yakınında yaşanan yangın, 5 saatlik bir çalışmanın ardından söndürüldü.

Reuters'a konuşan kaynaklar, yangının okyanus tabanındaki boru hattının, Pemex'in en önemli petrol sahası olan Ku Maloob Zaap ile bağlantısı arasında yaşandığını söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada, olayda yaralanan kimse olmadığı kaydedildi. Açıklamada, yangının Cuma sabahı yerel saatle 05:15'te başladığı ve 10:30'ta tamamen söndürüldüğü aktarıldı.

Pemex yangının sebebi ile ilgili araştırmanın sürdüğünü de ekledi.

Daha önce büyük çapta kazalarla ismi anılan Pemex, boru hattının vanalarının kapatıldığını da duyurdu.

https://twitter.com/MLopezSanMartin/status/1411059695503261697?s=20

Meksika'da petrol sektöründeki güvenlik denetimlerini yapan kurumun başı olan Angel Carrizales, okyanusa herhangi bir sızıntı olmadığını söyledi.

Carrizales, okyanus yüzeyinde yanan maddenin ne olduğunu açıklamadı.

Ku Maloob Zaap petrol sahası, günlük 1.7 milyon varille ülkenin en büyük petrol çıkarma alanı.

Reuters'a kaza ile ilgili konuşan bir yetkili, Ku Maloob Zaap'ın sistemlerinin elektrik yüklü fırtına ve ağır yağış nedeniyle etkilendiğini söyledi.

Haber ajansı, Pemex yetkililerinin sorulara yanıt vermediğini duyurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya'da facia! Önüne gelen her şeyi yuttuJaponya'da facia! Önüne gelen her şeyi yuttu
PARTNERSelin Şekerci'den 'İbrahim Selim' açıklaması: Evet, haberler doğruSelin Şekerci'den 'İbrahim Selim' açıklaması: Evet, haberler doğru
Rusya'da her gün daha da kötüye gidiyor! Yüzlerce kişi öldüRusya'da her gün daha da kötüye gidiyor! Yüzlerce kişi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Avrupa futbolunda deprem! 2 dev kulüp küme düşürüldü

Avrupa futbolunda deprem! 2 dev kulüp küme düşürüldü

Elmalı davasındaki çocukların babası, istismarcı annenin iddialarını yalanladı

Elmalı davasındaki çocukların babası, istismarcı annenin iddialarını yalanladı

Korkunç kaza! Hız kadranı 280'de takılı kaldı

Korkunç kaza! Hız kadranı 280'de takılı kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Direğe çarpan TIR paramparça oldu, sürücü hayatını kaybetti

Direğe çarpan TIR paramparça oldu, sürücü hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ceyhan'dan kafa karıştıran 3. doz açıklaması: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

Ceyhan'dan kafa karıştıran 3. doz açıklaması: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

Melek İpek'in evinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Melek İpek'in evinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Perişan halde bulunan kadın hastaneye götürüldü

Perişan halde bulunan kadın hastaneye götürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.