Meksika'da Sağlık Çalışanları Tıbbi Malzeme Eksikliğini Protesto Etti

Latin Amerika ülkesi Meksika’nın başkenti Mexico City’de sağlık çalışanları tıbbi koruyucu malzeme eksikliği nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.

Corona virüsü taşıyan hastalara müdahale eden ve tedavilerini yürüten sağlık çalışanları, gerekli koruyucu ekipmana sahip olmamaktan şikayetçiler. Bu sebeple onlarca sağlık çalışanı, başkent Mexico City’de düzenledikleri protesto gösterisinde bazı yolları trafiğe kapattılar.

Sağlık çalışanları hükümet tarafından kendilerine yetersiz sayıda ve gerekli tıbbi malzemelerin sağlanmadığını dile getiriyor.

Protestoya katılanlardan biri olan ve hemşire olarak görev yapan Susana Ballesteros, kendilerinden aynı koruyucu malzemeleri ve N95 tipi maskeleri tekrar tekrar kullanmalarının istendiğini, bu nedenle çok sayıda meslektaşının hastalandığını ve hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Başta hemşireler olmak üzere sağlık çalışanları ayrıca üzerlerine binen ekstra iş yükünden de şikayetçiler. Sağlık çalışanları, mevcut hasta yükü haricinde üniversite mezunlarına vermekle yükümlü oldukları eğitimlerin devam ediyor olmasından da şikayetçiler

Meksika’da bugüne dek 71 bin 105 Corona virüsü vakası tespit edilirken 7 bin 633 kişi de hayatını kaybetti.

