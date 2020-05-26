HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Meksika'da Sağlık Çalışanları Tıbbi Malzeme Eksikliğini Protesto Etti

Meksika'da Sağlık Çalışanları Tıbbi Malzeme Eksikliğini Protesto Etti

26.05.2020 13:08 | Son Güncelleme

Latin Amerika ülkesi Meksika’nın başkenti Mexico City’de sağlık çalışanları, tıbbi koruyucu malzeme eksikliği nedeniyle protesto gösterisi düzenledi

Meksika'da Sağlık Çalışanları Tıbbi Malzeme Eksikliğini Protesto Etti

Latin Amerika ülkesi Meksika’nın başkenti Mexico City’de sağlık çalışanları tıbbi koruyucu malzeme eksikliği nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.

Corona virüsü taşıyan hastalara müdahale eden ve tedavilerini yürüten sağlık çalışanları, gerekli koruyucu ekipmana sahip olmamaktan şikayetçiler. Bu sebeple onlarca sağlık çalışanı, başkent Mexico City’de düzenledikleri protesto gösterisinde bazı yolları trafiğe kapattılar.

Sağlık çalışanları hükümet tarafından kendilerine yetersiz sayıda ve gerekli tıbbi malzemelerin sağlanmadığını dile getiriyor.

Protestoya katılanlardan biri olan ve hemşire olarak görev yapan Susana Ballesteros, kendilerinden aynı koruyucu malzemeleri ve N95 tipi maskeleri tekrar tekrar kullanmalarının istendiğini, bu nedenle çok sayıda meslektaşının hastalandığını ve hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Başta hemşireler olmak üzere sağlık çalışanları ayrıca üzerlerine binen ekstra iş yükünden de şikayetçiler. Sağlık çalışanları, mevcut hasta yükü haricinde üniversite mezunlarına vermekle yükümlü oldukları eğitimlerin devam ediyor olmasından da şikayetçiler

Meksika’da bugüne dek 71 bin 105 Corona virüsü vakası tespit edilirken 7 bin 633 kişi de hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpekler aç kalmasın diye yapmış! Gören şaşıp kaldı Köpekler aç kalmasın diye yapmış! Gören şaşıp kaldı
Dalgalarla boğuşan gemiden 40 konteyner suya düştüDalgalarla boğuşan gemiden 40 konteyner suya düştü
Uyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattıUyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattı

En Çok Okunan Haberler

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Candaş Tolga Işık paylaştı! Fahrettin Koca'dan açıklama: Bayramdan sonra...

Candaş Tolga Işık paylaştı! Fahrettin Koca'dan açıklama: Bayramdan sonra...

Tramvay durağında erkek cesedi bulundu

Tramvay durağında erkek cesedi bulundu

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

"Sonumun Bergen gibi olmasından korkuyorum” demişti! Eşiyle video paylaştı

"Sonumun Bergen gibi olmasından korkuyorum” demişti! Eşiyle video paylaştı

Vahşi cinayette yeni gelişme

Vahşi cinayette yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Diğer Haberler
Suudi Arabistan 3 aşamalı normalleşme planını açıkladı

Suudi Arabistan 3 aşamalı normalleşme planını açıkladı

Oxford Üniversitesi’nden koronavirüs aşısı eleştirilerine yanıt

Oxford Üniversitesi’nden koronavirüs aşısı eleştirilerine yanıt

ABD’de korona ve dev eşek arılarının ardından yeni tehdit!

ABD’de korona ve dev eşek arılarının ardından yeni tehdit!

Putin'in sağ kolu koronayı yendi

Putin'in sağ kolu koronayı yendi

Dalgalarla boğuşan gemiden 40 konteyner suya düştü

Dalgalarla boğuşan gemiden 40 konteyner suya düştü

İngiltere’de plajda kavga

İngiltere’de plajda kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.