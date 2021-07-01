Meksika'da Salgın Kaynaklı Ölümler Bilinenden Yüzde 60 Fazla Çıktı

Bazı ülkelerde salgının ağır kayıpları yeniden yapılan çalışmalar ve değerlendirmelerle ortaya çıkıyor. Bu ülkelerden biri de Meksika oldu. Meksika’da Corona virüsü salgını kaynaklı can kaybı sayısının bugüne kadar açıklanandan yaklaşık yüzde 60 daha fazla olduğu ifade edildi.

Meksika Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni verilere göre, ülkede Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı bilinenin aksine çok daha fazla oldu.

Meksika’da salgının başlangıcından bugüne kadar 221 bin 647 kişi hayatını kaybetti. Ancak yeni açıklanan rakamlara göre gerçek can kaybı sayısının 351 bin 376 kişi olduğu ifade edildi. Yani ülkede ilk açıklanan verilerden yüzde 58,5 oranında daha fazla sayıda insan hayatını kaybetti.

Meksika’da son 24 saatte de 6 bin 105 yeni vaka tespit edilirken 244 kişi de hayatını salgın nedeniyle kaybetti.

